Com dores, Arana desfalca treino do Corinthians; Pedrinho sai mais cedo

Aproveitando as duas semanas sem compromissos pelo Campeonato Brasileiro para recuperar fisicamente os seus jogadores, o Corinthians teve baixas no treinamento que realizou na chuvosa tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. O lateral esquerdo Guilherme Arana se queixou de dores musculares e nem sequer apareceu no gramado.

Sem o prata da casa, um dos destaques da campanha do líder, o técnico Fábio Carille recorreu a Moisés para formar o seu time titular na primeira parte da atividade coletiva. Na segunda, o volante Marciel entrou em cena na lateral esquerda – ele ainda está impedido de jogar por causa do seu tratamento contra alopecia areata (queda repentina de cabelos), que configura doping.

Assim, o Corinthians teve a seguinte equipe no seu treinamento vespertino: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés (Marciel); Gabriel, Maycon, Clayson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Entre os reservas, quem deu um susto foi o jovem atacante Pedrinho, que machucou o joelho esquerdo no início da movimentação e logo se recolheu às dependências internas do CT. O veterano meia Danilo, enfim recuperado de fraturas na perna direita, foi chamado como substituto.

O time suplente já não contava com o zagueiro Léo Santos, recentemente emprestado à equipe sub-20 corintiana para disputar um clássico contra o Palmeiras (vitória por 1 a 0 no sábado, na Arena Barueri). Ele foi mais um a reclamar de dores musculares.

Durante o coletivo, outros jogadores ainda despertaram atenção dos médicos do clube. O meia Giovanni Augusto, que fazia a função de curinga, atuando por titulares e reservas com o seu colete amarelo, ficou caído em determinado momento. E logo se levantou, assim como fez Danilo ao escorregar.

Já o meia Jadson mostrou estar plenamente reabilitado das fraturas na costela que sofreu no empate por 0 a 0 com o Avaí, há quase um mês. Agora preocupado em aprimorar a forma física, o experiente armador reforçou a equipe reserva na primeira metade do treinamento e virou curinga na segunda.

O técnico Fábio Carille usará os dois próximos treinamentos no CT Joaquim Grava, os últimos do período de inatividade do clube (a partida da rodada passada foi adiada por conta de excursão da Chapecoense), para definir o Corinthians que enfrentará o Vitória no sábado, em Itaquera. A tendência é que Arana melhore e seja titular, enquanto Jadson seria reserva de Clayson, em melhor forma.