Ceará recusa proposta do Santos pelo goleiro Everson

Portuguesa conta com frango de goleiro para avançar na Copinha

A Portuguesa se credenciou a disputar a segunda fase da Copa São Paulo durante a noite desta segunda-feira. Jogando no estádio do Canindé, o time rubro-verde derrotou o Volta Redonda por 1 a 0, com gol do lateral esquerdo Rickson Martins ...

Leia mais