Sampaoli esboça Santos com Kaique, Orinho e Jean Mota

O técnico Jorge Sampaoli esboçou o Santos pela primeira vez em trabalho tático na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Durante a atividade, diversos testes foram feitos, inclusive com a formação de três zagueiros.

A equipe teve Kaique Rocha ao lado de Luiz Felipe, Orinho na lateral esquerda e Jean Mota, pretendido pelo Bahia, no meio-campo.

A escalação foi a seguinte: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Kaique Rocha e Orinho; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González, Bruno Henrique e Felippe Cardoso.

O primeiro compromisso do Santos na temporada será o amistoso diante do Corinthians, domingo, em Itaquera. A estreia oficial ocorrerá diante da Ferroviária, dia 19, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.