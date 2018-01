Carille coloca jogadores de defesa como dúvidas e aguarda Júnior Dutra

A escalação do Corinthians para enfrentar o São Paulo no sábado, no Pacaembu, continua indefinida. O técnico Fábio Carille não indicou a sua equipe no treinamento desta manhã, véspera da partida, nem na entrevista coletiva que concedeu após a atividade. O lateral direito Fagner, os zagueiros Balbuena e Pedro Henrique, o lateral esquerdo Juninho Capixaba, o volante Gabriel e o atacante Júnior Dutra dependem de aval médico para jogar.

“Os cinco jogadores de trás, incluindo o Gabriel, são dúvidas. É claro que não ficaram os cinco fora, mas eles saíram com dores do jogo contra a Ferroviária. O Júnior Dutra também. Faremos uma avaliação amanhã cedo”, comentou Carille.

Dos atletas citados pelo treinador corintiano, Júnior Dutra era o único que não iniciou o ano como titular. O gol marcado na vitória por 4 a 0 sobre o São Caetano e a elogiada movimentação no triunfo por 2 a 1 diante da Ferroviária, no entanto, colaboraram para que o atacante vindo do Avaí passasse a ser uma ameaça real à vaga do bastante contestado Kazim.

Carille, no entanto, é cuidadoso para não expor o centroavante inglês naturalizado turco, reserva de Jô no ano passado, a ainda mais críticas. Ele diz não levar em conta apenas a situação física de Júnior Dutra na hora de definir a formação do seu ataque diante do São Paulo.

“Não é só isso. Posso mudar uma peça no meio-campo também. Aí, preciso de mais retenção de bola, que tenho com o Kazim, ou mais profundidade, com o Júnior Dutra”, argumentou o técnico.

Assim, alguns jogadores do Corinthians poderão ter posturas táticas diferentes no clássico. Carille admitiu ainda a possibilidade de escalar dois volantes, o que faria o meia Jadson voltar a atuar na ponta direita, e não mais centralizado na armação de jogadas.

“O que está pegando mesmo é o fato de estarmos no 23º dia de pré-temporada. Ainda não era para ter jogo oficial, mas faz parte. Alguns atletas estão com dores e não queremos perdê-los por 20, 30 dias em função de uma lesão”, concluiu Fábio Carille, habitualmente avesso ao mistério em torno das suas escalações.