Buscando primeiro título, Deyverson deixa futuro nas mãos da diretoria

Deyverson está no Palmeiras há pouco mais de quatro meses, mas a saída do atacante ao final deste ano não está descartada. Com contrato até a metade de 2022, o camisa 16 ainda não emplacou no Verdão.

“Se eu vou ficar para o ano que vem eu deixo nas mãos do clube, sou jogador. O que o Palmeiras tiver de fazer… Tenho cinco anos de contrato. Sou profissional, jogando ou não. O que a diretoria decidir estarei feliz. Se ficar, vou trabalhar da mesma forma, se for emprestado, vou trabalhar da mesma forma”, disse o atleta.

No último domingo, Deyverson foi um dos alvos de protesto da maior torcida organizada do Palmeiras, que pede a saída do atacante e de outros 10 atletas do elenco para 2018. A manifestação na Academia de Futebol ocorreu antes da partida contra o Flamengo, em que o camisa 16 anotou os dois gols da vitória.

“Todo jogador passa por momentos de altos e baixos. Em mim nunca faltou vontade e determinação. Meus companheiros sempre me deram força. É importante ter o apoio dos companheiros para almejar voos mais longos. Fico feliz por isso. Eu dependo do grupo, não jogo sozinho. Para eu poder estar em uma boa fase eu dependo do grupo. Eles têm me ajudado bastante e fico feliz por isso”, completou.

Assim como em 2017, o Palmeiras iniciará a próxima temporada tendo o título da Copa Libertadores como seu principal objetivo – caso confirme a classificação ao torneio sul-americano. Se for campeão, e Deyverson estiver no elenco alviverde, esta seria a primeira conquista da carreira do atacante.

“Temos de seguir trabalhando da mesma forma. Independente de não ter conseguido ser campeão. Fica um gosto amargo porque poderíamos ter sido campeões, sem desmerecer as outras equipes. Eu não tenho nenhum título e vim com esse sonho de ser campeão. Estou feliz de fazer parte desse grupo, é seguir trabalhando”, completou.