Borja marca duas vezes e Colômbia goleia China em amistoso

A seleção colombiana goleou a China na manhã desta terça-feira pelo placar de 4 a 0, em amistoso realizado no estádio de Chongqing, na China. O grande nome da partida ficou por conta de Miguel Borja, atacante do Palmeiras, que deixou sua marca em duas oportunidades. Além do centroavante do Verdão, os gols colombianos foram anotados por Felipe Pardo e Carlos Bacca.

Além de Borja, a torcida do Palmeiras pôde ver o zagueiro Mina como titular em mais uma atuação sólida na defesa colombiana. A dupla palmeirense ganha pontos com o treinador José Pékerman e estão cada vez mais próximos de carimbar as suas vagas para a Copa do Mundo do ano que vem.

Titular, Mina viu de dentro do campo o atacante Felipe Pardo abrir o placar aos seis minutos da primeira etapa. Borja entrou no intervalo da partida e viu Bacca ampliar a vantagem aos 17 minutos do segundo tempo. Quatro minutos mais tarde, Bacca deu lindo passe para o atacante palmeirense que acertou um lindo chute da entrada da área para anotar o terceiro gol colombiano. Ainda deu tempo para Borja fechar o marcador após receber um passe de Hurtado dentro da pequena área aos 46 minutos.

Confira o bola gol marcado por Borja:

Hay que resaltarlo, EL PASE que le da Carlos Bacca a Borja. Mamita… pic.twitter.com/yY9r0X4dEs — VG SPORTS (@VGSports_) November 14, 2017

Após o amistoso, a dupla deve retornar ao Palmeiras para a disputa das rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. Para a próxima partida do Verdão diante do Sport, na próxima quinta-feira, a dupla ainda não deve estar disponível para Alberto Valentim.

Coréia do Sul e Sérvia ficam no empate

Em um duelo entre duas seleções já confirmadas na Copa do Mundo de 2018, Coréia do Sul e Sérvia ficaram no empate em 1 a 1, em amistoso realizado no país asiático. Os europeus saíram na frente com Ljajic marcando aos 14 minutos do segundo tempo. Três minutos mais tarde, Koo Ja-Cheol empatou o duelo após boa cobrança de pênalti e fechou o placar.