Há 11 partidas em jejum, Borja amarga maior seca no Palmeiras

Contratado pelo Palmeiras no último mês de fevereiro, o centroavante Miguel Borja vive seu maior jejum desde que chegou ao clube alviverde. O colombiano, já questionado pela torcida, amarga uma série de 11 partidas consecutivas sem balançar as redes.

Borja marcou seu último gol pelo Palmeiras no dia 21 de junho, data da vitória pelo placar mínimo sobre o Atlético-GO, pela nona rodada Campeonato Brasileiro. Desde então, o colombiano passou em branco em oito jogos pelo Campeonato Brasileiro, dois pela Copa do Brasil e um pela Libertadores.

O centroavante acumula um total de sete gols em 31 partidas pelo Palmeiras. Ganhador da Copa Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional, ele curiosamente não marcou no torneio continental pelo time alviverde – foram quatro gols no Paulista e três no Brasileiro.

Contratado a pedido do técnico Cuca, Deyverson ganhou rapidamente a condição de titular, apesar da concorrência de Borja. Combativo e com maior mobilidade no comando de ataque, o reforço tem estilo que agrada ao treinador palmeirense. Em seis jogos, anotou dois gols.

De suas 31 partidas pelo Palmeiras, Borja disputou 17 como titular e veio do banco em outras 14. Com o Campeonato Brasileiro como único compromisso do Palmeiras até o final da temporada, o colombiano deve ter menos chances após o retorno de Willian, já em fase de transição física.

Willian, com 13 gols marcados, lidera a lista de artilheiros do Palmeiras na temporada de 2017. Dudu, responsável por 10 tentos, ocupa a segunda colocação, seguido por Roger Guedes, com oito bolas na rede. Com os mesmos sete gols, Borja e Guerra vêm na sequência.

Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, provavelmente com Borja entre os reservas, o Palmeiras volta a campo para enfrentar a Chapecoense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Palestra Itália. O time alviverde, com 33 pontos, ocupa o quarto lugar da tabela.

Veja o jejum de 11 partidas de Miguel Borja pelo Palmeiras:

**25/06/2017 – Ponte Preta 1 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

**28/06/2017 – Palmeiras 3 x 3 Cruzeiro (Copa do Brasil)

*01/07/2017 – Palmeiras 1 x 0 Grêmio (Campeonato Brasileiro)

*05/07/2017 – Barcelona de Guaiaquil 1 x 0 Palmeiras (Copa Libertadores)

**12/07/2017 – Palmeiras 0 x 2 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

**16/07/2017 – Palmeiras 4 x 2 Vitória (Campeonato Brasileiro)

**19/07/2017 – Flamengo 2 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

*26/07/2017 – Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras (Copa do Brasil)

**02/08/2017 – Botafogo 1 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

*06/08/2017 – Palmeiras 0 x 1 Atlético-PR (Campeonato Brasileiro)

**13/08/2017 – Vasco 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

**Entrou no decorrer da partida.

*Foi titular.