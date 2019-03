Athletico entra na disputa com Atlético-MG e Santos por Jobson, do Red Bull

O Athletico Paranaense entrou na disputa com Atlético-MG e Santos pela contratação de Jobson, volante destaque do Red Bull Brasil, melhor equipe da primeira fase do Campeonato Paulista.

O Athletico procurou o RB, pediu informações e ouviu sobre negociações apenas depois do mata-mata do Estadual – o time de Campinas enfrentará o Peixe nas quartas de final.

A prioridade de Jobson é o Alvinegro, mas o atleta e seus representantes estão preocupados com a crise financeira do clube da Baixada Santista. O Galo segue de olho, porém, não vê mais o meio-campista como prioridade.

Atlético-MG e Santos adotaram caminhos diferentes pela contratação. O Galo conversou primeiro com o Red Bull e conseguiu sinal verde para negociar com o atleta. O Peixe, em contrapartida, falou primeiro com o empresário e ainda não tem acerto com o RB. E o Athletico ainda está no estágio inicial.

Jobson tem 23 anos e foi revelado pelo Palmeiras. Ele atuava pelo Náutico antes de chegar ao Red Bull Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com