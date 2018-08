Após derrota no Brasileirão, Pikachu foca em duelo pela Sul-Americana

O Vasco foi derrotado pelo São Paulo, neste fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O revés foi lamentado pelos cruzmaltinos, que tiveram boa atuação no Morumbi. O meia Yago Pikachu ressaltou que os cruzmaltinos precisam passar a focar no próximo compromisso da equipe, nesta quinta-feira, contra a LDU-EQU, pela Copa Sul-Americana.

“Na quinta-feira, teremos o jogo de nossas vidas. Além do Brasileiro só temos a Sul-Americana. Perdemos de 3 a 1 no jogo de ida, mas sabemos que podemos reverter com o apoio de nossa torcida”, disse o jogador. Apesar do tropeço diante da equipe paulista, Pikachu foi novamente destaque do Vasco já que anotou o único gol do clube carioca na partida deste domingo.

Para avançar na Sul-Americana, o Vasco precisa vencer por 2 a 0, já que marcou um na altitude de Quito. Caso passe pelos equatorianos, os cruzmaltinos já sabem o próximo adversário na competição: o Deportivo Cali-COL.

O técnico Jorginho terá os retornos do zagueiro Breno e do meia Wagner, que foram desfalques contra o São Paulo. Além deles, o atacante Maxi López pode ser relacionado para o confronto sul-americano. O argentino vem treinando com o elenco e afirmou já estar pronto para ajudar o Vasco.