Adversário do São Paulo na estreia da Libertadores perde o treinador

A menos de um mês para a estreia da Libertadores, o primeiro adversário do São Paulo na competição sul-americana perdeu seu treinador nesta segunda-feira. O Binacional, do Peru, confirmou que César Vigevani recebeu uma oferta de trabalho e, respeitando as cláusulas, libertou o técnico para trabalhar em outro clube.

César Vigevani chegou ao Binacional no início deste ano e comandou a equipe peruana em apenas duas partidas, sendo uma vitória e uma derrota. Antes, o treinador estava no Bolívar, da Bolívia. Apesar de ainda não haver confirmação do destino do técnico, a imprensa peruana noticia que o profissional deve trabalhar em um clube dos Emirados Árabes.

Confira a nota do Binacional na íntegra:

“A comissão técnica profissional, encabeçado por César Vigevani, recebeu uma oferta de trabalho. A diretoria do clube, respeitando as cláusulas do contrato, não impediu a saída do treinador. Os acordos foram realizados e finalizados com respeito ao que havia sido estabelecido. Agradecemos à comissão técnica pelos serviços prestados durante sua estadia em nossa região. Além disso, desejamos sucesso em seu futuro”.

A partida entre São Paulo e Binacional acontece no dia 3 de maio, no Peru, às 21h. O Tricolor está no grupo D da Libertadores e, além do adversário da estreia, terá pela frente o River Plate, da Argentina, e a LDU, do Equador.