Benfica joga em casa e tem a chance de tirar a liderança do Porto

A luta pela liderança do Campeonato Português vai esquentar nessa quinta rodada do nacional. Benfica, Sporting e Braga dividiam a ponta da tabela de classificação, com dez pontos cada um, até a vitória do Porto neste sábado. O Dragão foi aos 12 pontos. Agora, os três postulantes a líder entrarão em campo pressionados. Mesmo assim, na teoria, o time da Águia pode ser o grande beneficiado, já que seus outros dois concorrentes farão um choque direto na segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga.

O Benfica entra em campo nesse domingo, quando recebe o Aves, no Estádio da Luz, em Lisboa. O adversário aparece com apenas um ponto conquistado e figura na zona de rebaixamento, o que torna a rodada mais favorável à equipe de Lisboa.

“O Benfica tem consciência de que este jogo é muito importante neste momento da competição, nem tanto pela questão da liderança, mas principalmente para nos recolocar no caminho certo e nos dar ainda mais confiança para aquilo que está por vir. Porém, não pretendo fazer meus jogadores pensarem que vamos encontrar algum tipo de facilidade, pois o Aves conta com um time qualificado e que ganhou a Taça de Portugal no fim do ano passado. Todo cuidado é pouco, mas sei que esperam de nossa equipe a conquista de um triunfo em casa”, disse o comandante, Rui Vitoria.

Recuperar a confiança para o Benfica é importante, pois o time vem de uma derrota no meio de semana para o Bayern de Munique, por 2 a 0, em casa, pela estreia na fase de grupos da Champions League.

Abaixo todos os confrontos programados para este fim de semana pela competição, respeitando o horário de Brasília:

Sexta-feira

Boavista 1 x 2 Chaves

Sábado

Santa Clara 1 x 3 Rio Ave

Marítimo 0 x 0 Belenenses

Vitória de Setúbal 0 x 2 Porto

Domingo

12h00 Feirense x Nacional

12h00 Tondela x Moreirense

14h30 Benfica x Aves

16h30 Portimonense x Vitória de Guimarães

Segunda-feira

16h15 Braga x Sporting