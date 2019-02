William Matheus elogia o Santos, mas aposta em Guarani “carrasco dos grandes”

O Santos é a sensação do Campeonato Paulista, com a melhor campanha após cinco vitórias em seis partidas, mas deve encontrar dificuldade diante do Guarani na próxima segunda-feira, no Pacaembu.

O Bugre tem sido “carrasco” dos grandes do estado e venceu Corinthians e São Paulo. A equipe de Campinas ocupa a terceira colocação do Grupo B, com 10 pontos, e luta pela classificação às quartas de final em chave com Palmeiras, Novorizontino e São Bento.

Destaque do Guarani, com dois gols no Paulistão (um diante do São Paulo) e capitão do time contra o Botafogo na última rodada, William Matheus espera por nova surpresa.

“Santos é uma grande equipe, uma das equipes mais faladas nesse ano pelo bom futebol apresentado, mas estamos trabalhando, temos bons resultados contra equipes grandes que já enfrentamos e espero que a gente também consiga um bom resultado e surpreender. Santos é uma grande equipe, time que tem jogado super bem, mostra padrão de jogo, apresenta poucos defeitos, mas estamos estudando para podermos explorar alguns quesitos da equipe. Osmar (Loss, o técnico) passa tudo que tem que passar, temos feito bons treinamentos e com bom desempenho dos jogadores. Grupo tem assimilado bem o que Osmar passa”, disse o lateral-esquerdo, à Gazeta Esportiva.

“O fato de ser melhor ataque nos faz ficar mais atentos, não é à toa, joga para frente. Técnico (Sampaoli) fala sobre ser protagonista sempre, temos que neutralizar sem abrir mão de jogar para pontuar. A confiança no nosso trabalho tem que existir independentemente da forma de jogo do Santos. Temos que ter confiança no trabalho, em cima do que o Osmar nos passar no aspecto tático e aproveitar as chances para sermos fatais no Pacaembu”, concluiu.

O Guarani não contará com Diego Cardoso, emprestado pelo Santos, por força contratual. Lucas Crispim e Thiago Ribeiro, ex-Peixe, estarão à disposição.