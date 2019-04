9 /10 /10

JONATAN GÓMEZ - em janeiro, o meia retornou de empréstimo do Al-Fayha, da Arábia Saudita. Desde então, disputou três partidas pelo Paulistão, mas não agradou e não voltou a ser utilizado no mata-mata do Estadual. O argentino tem contrato com o São Paulo até junho de 2020, e pode ser emprestado novamente (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)