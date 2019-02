Tranquilo, Palmeiras recebe um Corinthians em baixa no Allianz

O primeiro Derby o ano tinha tudo para ser apenas um aquecimento visando à temporada, mas o tranquilo início do Palmeiras e um errante começo do Corinthians transformaram o encontro deste sábado, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, em algo decisivo para os visitantes. O clube do Parque São Jorge tenta apagar a má impressão deixada nas quatro primeiras rodadas com uma boa apresentação na casa do maior rival.

Pelo lado alviverde, a expectativa maior fica por conta da utilização, ou não, do volante Bruno Henrique. Mesmo com futuro indefinido e negociações em andamento junto ao Tianjin Teda, da China, o meio-campista participou normalmente dos treinos desta semana e tem presença bastante aguardada pela torcida. Uma ausência no Derby, por outro lado, provavelmente indicaria um acerto com os chineses.

Com ou sem o camisa 19, conforme o rodízio adotado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras deve ir a campo com força total neste final de semana. Portanto, dos 11 jogadores que iniciaram a partida contra o Oeste como titulares, apenas o goleiro Weverton e o atacante Dudu deverão ser mantidos. Caso Bruno Henrique não seja escalado, Moisés e Thiago Santos disputam a posição.

O último, por sinal, foi o escolhido para conceder coletiva de imprensa nesta sexta-feira, e fez questão de minimizar a diferença entre os momentos das duas equipes. “Clássico é diferente, a preparação é diferente. Mesmo que eles estejam passando por um momento difícil, a gente sabe que eles vão dar a vida. Temos que entrar ligados, espertos os 90 minutos, para que a gente não seja envolvido e possa perder o jogo”.

Pelo lado do Alvinegro, o clima é de primeira decisão da temporada. Com seu pior início de ano no século, o Timão encara a visita ao Allianz como uma oportunidade de transformar o desempenho ruim dos jogos passados em um bom começo do novo trabalho de Fábio Carille, algo possível, quase que instantaneamente, com uma vitória na casa do adversário.

Vindo de uma derrota dentro de casa e ainda sem conseguir repetir a escalação, o treinador aumentou a dúvida a respeito dos 11 que iniciam o embate no treino da última sexta. Foram levados 16 atletas para uma conversa com o comandante, que não especificou em nenhum momento quais deles serão utilizados.

A única certeza fica pela linha defensiva, formada por Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar. Ralf e Jadson também têm grandes chances de atuar, assim como Gustagol. Depois disso, no entanto, a disputa está totalmente aberta, com os outros oito atletas disputando três posições.

Um deles é justamente o atacante Vagner Love, apresentado após o treino, que impressionou pela boa forma física com a qual chegou ao Timão. Ele foi relacionado e pode ser uma surpresa de Carille em campo. “Estou disponível seja para começar, seja para atuar 15, 20 minutos. Quem vai decidir é o treinador”, afirmou o atacante, revelado pelo rival.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data: 2 de fevereiro de 2019, sábado

Horário: 17h (Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés ou Thiago Santos) e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja.

Técnico: Luiz Felipe Scolari

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Ramiro (Richard, Araos); Pedrinho (Ramiro, Love), Jadson e Mateus Vital (Sornoza, Araos, Love); Gustagol

Técnico: Fábio Carille