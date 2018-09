STJD nega pedido do Palmeiras e Corinthians segue campeão Paulista

Na manhã desta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva rejeitou, por unanimidade, o pedido do Palmeiras para impugnar a final do Campeonato Paulista de 2018. Com isso, o Corinthians segue como campeão da competição.

O Alviverde não consegue mais recorrer o caso na esfera esportiva brasileira. Agora, a diretoria do clube irá avaliar se o caso deve ser levado à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça.

Os auditores do julgamento compreenderam que o clube não conseguiu sustentar o argumento de interferência externa com provas suficientes. O Verdão alega que, na segunda partida da grande decisão do Paulistão, no Allianz Parque, o Corinthians foi beneficiado pela arbitragem por conta de uma intervenção externa da comissão de arbitragem.

No jogo, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza marcou um pênalti de Ralf sobre Dudu aos 26 minutos da segunda etapa. Entretanto, após mais de 10 minutos de paralisação, cancelou a marcação e continuou a partida. O Alvinegro venceu no tempo normal, por 1 a 0, derrotou a equipe adversária nas penalidades e conquistou o título Paulista.