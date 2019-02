Só um jogador do São Paulo sabe o que é vencer o Corinthians na Arena

O Corinthians tem um amplo retrospecto favorável em clássicos com o São Paulo disputados na Arena, em Itaquera. Em nove confrontos, foram seis vitórias dos mandantes, além de três empates. Desde a construção do estádio, o Tricolor nunca conseguiu vencer o arquirrival na Zona Leste paulistana. Foram nada menos que 20 gols marcados pelo Corinthians e apenas oito tentos anotados por são-paulinos.

O próximo Majestoso da Arena está agendado para este domingo, às 19h (de Brasília), e será válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Não bastante o histórico negativo do clube, em geral, o São Paulo tem em seu elenco atual apenas um jogador que já trinfou diante do Timão na Arena Corinthians.

A exceção atende por Tiago Volpi. O goleiro do São Paulo estava na meta do Figueirense na partida que marcou justamente a estreia corintiana em sua casa, à época ainda com obras a serem finalizadas.

Um gol de Giovanni Augusto, jogador que hoje está vinculado ao Corinthians, garantiu a vitória do time de Santa Catarina por 1 a 0 naquele histórico 18 de maio de 2014, frente a 36.694 torcedores que estavam ali, talvez, mais pela curiosidade em conhecer a Arena do que propriamente preocupados com o resultado.

O Majestoso de domingo marcará a volta de Tiago Volpi à Arena, agora como goleiro do São Paulo. Cássio, Fagner, Ralf e Jadson, ídolos e prováveis titulares do Timão no fim de semana, participaram daquela derrota de inauguração e terão a oportunidade de escrever uma nova história diante do arqueiro e da Fiel.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No mais, nenhum outro jogador do São Paulo conseguiu vencer o Corinthians na Arena até agora, independente das camisas que tenham defendido nesse período.

No total, o Corinthians já fez 161 jogos na Arena. São 102 vitórias, 42 empates e 17 derrotas. Foram 265 gols marcados e 106 sofridos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com