Scarpa analisa derrota e oscilação do Palmeiras no início da temporada

Na tarde deste domingo, o Palmeiras conheceu sua primeira derrota desde a volta de Vanderlei Luxemburgo. Depois de um primeiro tempo no qual o Red Bull Bragantino teve um amplo domínio, o Palmeiras foi responsável pelas melhores oportunidades na segunda etapa, mas acabou caindo no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Após o apito final, Gustavo Scarpa, que entrou no lugar do lateral-esquerdo Victor Luis, analisou o revés.

“A equipe deles teve muitas chances no primeiro tempo. Fomos felizes que não fizeram mais de um gol. No segundo tempo começamos bem, mas infelizmente eles fizeram o segundo. Depois tivemos mais posse e chances, eles recuaram, que é normal. Agora precisamos ver o que erramos para acertar na próxima”, destacou.

Questionado a respeito da oscilação do Palmeiras no início de 2020, o meio-campista elogiou outras atuações e reconheceu a dificuldade de enfrentar o atual campeão da Série B.

“Começo de temporada é difícil. Já fizemos alguns bons jogos, levando em consideração a Copa Flórida e as três primeiras rodadas do Paulistão. É importante a agente não se abater, pois a equipe do Bragantino é muito qualificada. Precisamos dar méritos a eles”, completou.

Com o resultado, o Palmeiras está na segunda posição do Grupo B, mas pode ver o Santo André abrir cinco pontos de vantagem.

