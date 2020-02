2 /6 /6

JONAS CAMPOS: O trabalho de Luxa no Palmeiras está acontecendo, com boas perspectivas pra 2020. O de Jesualdo no Santos parece precisar de mais tempo. O português ainda não mostrou a que veio e já está ameaçado. Verdão favorito: 3 a 1. (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)