Santos estreia no Paulistão contra a Ferroviária, na Vila Belmiro

O Santos estreia no Campeonato Paulista contra a Ferroviária neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro. Será a primeira partida oficial do técnico Jorge Sampaoli no futebol brasileiro. Antes, o Peixe empatou com o Corinthians em amistoso.

O Peixe deve ter apenas mudança em relação ao time do clássico – Carlos Sánchez na vaga de Derlis González. Victor Ferraz não treinou nesta sexta-feira por conta de uma febre, mas deve estar à disposição.

“A formação vai ser muito similar ao do Corinthians e que estamos trabalhando. Seria bom repetir muitos nomes para permitir um bom desempenho”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

A Ferroviária vem a Santos para tentar surpreender. Um bom resultado na Vila Belmiro pode dar esperança de um Estadual de protagonismo.