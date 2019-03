Santos defende bom retrospecto contra o Red Bull Brasil

Nesta sábado, o Santos inicia seu primeiro embate no mata-mata do Campeonato Paulista. A equipe de Jorge Sampaoli encara o Red Bull Brasil, no Pacaembu, às 19h30 (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da competição. O Peixe quer defender um bom retrospecto contra o time de Campinas.

Em três confrontos, todos pelo Paulistão, o Alvinegro da Vila triunfou em duas oportunidades e perdeu uma. Além de ter marcado cinco gols e sofrido a mesma quantidade.

O primeiro confronto aconteceu em fevereiro de 2015. Na ocasião, o Santos, treinado por Enderson Moreira, venceu por 2 a 1, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, com gols de Ricardo Oliveira e Fabiano Eller, contra. Já os comandados de Maurício Barbieri descontaram com Edmilson.

No ano seguinte, o RB Brasil deu o troco, no Estádio Martins Pereira. Com gols de Thiago Galhardo e Roger, a equipe de Barbieri derrotou a de Dorival Júnior por 2 a 0.

O último embate entre as equipes aconteceu em 2017. No Pacaembu, os clubes protagonizaram um jogo emocionante e cheio de gols. Depois de abrir o placar com Vitor Bueno, o Santos sofreu o empate com Misael. A equipe de Dorival Júnior voltou à frente do marcador com Rodrigão, porém novamente perdeu a vantagem para os comandados de Alberto Valentim, com gol de Nixon. Praticamente no último minuto de jogo, Kayke balançou as redes e decretou o triunfo do Peixe por 3 a 2.