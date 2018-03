Paulistão terá primeira final no sábado; Palmeiras decide em casa

A Federação Paulista de Futebol confirmou na noite dessa terça-feira a primeira final do Campeonato Paulista para sábado, às 16h30. O local ainda não está definido, já que depende da semifinal desta quarta-feira, a ser disputada entre Corinthians e São Paulo. O vencedor do Majestoso abrirá o confronto pelo título em casa. Ou seja, na Arena, caso o Timão avance, ou no Morumbi, se o Tricolor se classificar.

Um congresso marcado para a manhã dessa quinta-feira, na sede da FPF, vai definir ainda a data, o horário e o local do segundo jogo da grande final. A tendência é que aconteça no Allianz Parque, domingo (08/04), às 16h.

O Verdão terá o direito de decidir o título em seu território por ter terminado a primeira fase na liderança geral do Estadual, que teve o Corinthians em segundo e o São Paulo em quinto lugar.

Vale destacar também que o Campeonato Paulista não tem uma final entre Palmeiras e São Paulo desde 1992. Em 1999 aconteceu a última decisão de título Estadual Palmeiras e Corinthians. Em ambos os episódios, os palmeirenses se viram derrotados.

