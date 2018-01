Novo raio no Santos? Rodrygo supera Neymar pela terceira vez na carreira

Rodrygo foi o primeiro jogador nascido em 2001 a marcar um gol como jogador profissional do Santos. O chute nos acréscimos deu a vitória ao Peixe na noite desta quinta-feira, contra a Ponte Preta, em Campinas, e fez o jovem de 17 anos superar Neymar pela terceira vez na carreira.

Rodrygo, com 17 anos e 16 dias, fez seu primeiro gol pelo alvinegro. Neymar balançou as redes quando tinha 17 anos e 40 dias, diante do Mogi Mirim, em 15 de março de 2009.

Rodrygo também estreou mais cedo que Neymar. A nova joia da base santista entrou em campo com 16 anos, na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no dia 4 de novembro de 2017. O craque do PSG, com 17 anos, debutou no dia 7 de março de 2009.

Outro feito de Rodrygo foi, aos 11 anos, ser o jogador mais novo a assinar contrato com a Nike, empresa de material esportivo. Neymar, seu ídolo, era quem ocupava o posto, por ter firmado vínculo aos 13 anos.

Em 2016, os dois atacantes tiveram a oportunidade de entrar em campo juntos, em uma pelada no Instituto do camisa 10 da seleção brasileira, em Praia Grande, litoral de São Paulo.