Jogador do Red Bull Bragantino explica discussão com Felipe Melo

A primeira derrota palmeirense na temporada – diante do Red Bull Bragantino – também teve um tempero mais quente com uma discussão acalorada em campo. O experiente Felipe Melo trocou farpas e deu uma encarada no meia-atacante Claudinho, após o adversário dar uma sequência de pedaladas já no final da partida.

Em entrevista à Rede Globo, o atleta do time do interior confirmou a discussão. Porém, Claudinho deixou claro que não iria se intimidar, apesar da bronca do capitão palmeirense.

“Todo mundo sabe que o Felipe é um cara estourado. Ele reclamou, falou para eu jogar bola. Ele me xingou, xingou minha mãe. Respeito a história dele, mas não vou abaixar a cabeça”, comentou.

O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino. No primeiro tempo, o Verdão foi totalmente dominado pelo rival, mas melhorou na etapa final e teve até chances de alcançar o empate.

