Jesualdo e Luxa fazem duelo de técnicos mais velhos do Paulistão

O embate entre Santos e Palmeiras, neste sábado, será de muita experiência na área técnica. Jesualdo Ferreira e Vanderlei Luxemburgo são os treinadores mais velhos do Campeonato Paulista e se enfrentarão pela primeira vez no Pacaembu.

Enquanto algumas equipes apostam em técnicos mais jovens, como Corinthians com Tiago Nunes e São Paulo com Fernando Diniz, as duas equipes depositaram confiança na experiência do português e de Luxa.

Aos 73 anos, Jesualdo chegou ao Peixe com a dura missão de substituir o argentino Jorge Sampaoli. O rico currículo, com títulos em três continentes diferentes, criou expectativa nos torcedores e na direção do clube.

Desde 1981 como treinador, o português teve o seu auge quando foi tricampeão do campeonato nacional com o Porto, nas temporadas 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. Jesualdo levantou taças também pelo Zamalek, no Egito, e pelo Al Sadd, no Catar. Fora do mercado, estava como comentarista em um canal de televisão de seu país e foi contratado pelo Peixe no começo deste ano.

Neste início de trabalho, entretanto, Jesualdo ainda não conseguiu agradar a torcida santista. Apesar da liderança do Grupo A com 11 pontos, o futebol do Peixe é bem abaixo do que foi apresentado em 2019. Até aqui são três vitórias, dois empates e duas derrotas nas primeiras sete partidas do Paulistão.

Experiência também não falta a Vanderlei Luxemburgo, de 67 anos, que chega em 2020 para a sua quinta passagem pelo Palmeiras. Foi pelo Verdão, inclusive, que conquistou dois títulos de Campeonato Brasileiro, em 1993 e 1994, além de quatro estaduais, em 1993, 1994, 1996 e 2008.

Luxa despontou como treinador no começo dos anos 1990, quando levou o Bragantino aos títulos da Série B de 1989 e do Campeonato Paulista de 1990. Com passagem pela Seleção Brasileira e até pelo Real Madrid, foi considerado como o melhor treinador brasileiro durante o seu auge. Ainda assim, Luxemburgo não conseguiu emplacar um bom trabalho na última década e chegou até a conviver com o estigma de ultrapassado.

O retorno ao Verdão acontece depois de uma passagem regular pelo Vasco da Gama em 2019. Com a aposta na experiência e no conhecimento de Luxa, o Palmeiras faz um bom começo de temporada, com cinco vitórias, um empate e uma derrota no Paulistão.