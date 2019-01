Corinthians tenta embalar pré-Derby contra o Red Bull, na Arena

O Corinthians conquistou uma “suada” vitória no último final de semana ao derrotar a Ponte Preta dentro dos seus domínios e agora tenta embalar uma série positiva antes do seu primeiro clássico oficial da temporada, contra o Palmeiras, no sábado, no Allianz Parque. O rival, que fecha uma trinca de adversários campineiros, será a equipe do Red Bull, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena, pela quarta rodada do Paulista.

Com quatro pontos conquistados, o Timão espera ter um resultado positivo em seus domínios para manter o bom clima no elenco e, de quebra, não precisar se preocupar com os pontos conquistados. Com apenas 12 jogos, a fase de classificação do Paulista completa 13 disputado já neste meio de semana, 10 dias depois do primeiro jogo oficial da temporada.

“A gente está trabalhando bastante, entendendo a ideia do professor Fabio, esperamos entrosar rápido para conseguir a vitória e a classificação para o mata-mata do Paulistão”, observou o centroavante Gustagol, que terá seu primeiro descanso da equipe titular, abrindo espaço a Boselli. Ao todo, ele tem três gols marcados em quatro jogos na temporada, sendo o único que atuou por todos os minutos no Paulista.

O time, no entanto, terá diversas mudanças com relação aos titulares que enfrentaram a Ponte Preta. Fagner retorna na lateral direita, Manoel estreia na zaga e Ralf fará seu primeiro jogo no ano. Ao todo, a equipe pode ter até nove titulares diferentes frente ao Toro Loko.

Do outro lado, o time do técnico Antonio Carlos tenta mostrar que pode ser uma pedra no sapato para os grandes. Depois de empatar com o Palmeiras na estreia, a ideia é aproveitar o começo de ano turbulento do Timão para arrancar pontos também dentro de Itaquera.

“Estamos em grupo equilibrado, mas mais um pouco de concentração e estaríamos na segunda posição com pontos a mais. Agora, descansar e já pensar na quarta. Jogo difícil contra o Corinthians, mas a gente tem equipe para bater de frente com eles”, assegurou Zago, que terá o ex-corintiano Júlio César no gol.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X RED BULL

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 30 de janeiro de 2019, quarta-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Furlan

Assistentes: Herman Vani e Vitor Carmona

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Léo Santos; Ralf e Thiaguinho; Ramiro, Jadson e Mateus Vital; Boselli

Técnico: Fábio Carille

RED BULL: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Uillian Correia, Jobson, Pio e Everton; Osman e Ytalo

Técnico: Antonio Carlos Zago