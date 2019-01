Corinthians e Santos vão almoçar juntos e disputarão Troféu Gylmar

O Corinthians divulgou nesta quinta-feira ações em conjunto com o Santos para o jogo deste domingo, às 17h30, na Arena Corinthians, em amistoso de pré-temporada para testar as duas equipes. Um pouco mais cedo, às 13h, os elencos das duas equipes se reunirão, em iniciativa pioneira, para promover a paz no futebol, com um almoço no CT Dr. Joaquim Grava antes do clássico.

A ação faz parte do esforço das duas equipes em iniciar a temporada 2019. De acordo com o Timão, a ideia é passar “a mensagem de respeito e tolerância nos estádios”. Após o almoço em conjunto entre os atletas, comissão técnica e dirigentes, as equipes seguirão suas respectivas programações até a chegada à Arena Corinthians.

Dentro das quatro linhas, às 17h30, estará em disputa o Troféu Gylmar dos Santos Neves – goleiro que fez história vestindo as camisas dos dois clubes. Em caso de empate no clássico em Itaquera, o troféu irá para a equipe com menos cartões (primeiro critério de desempate) e faltas cometidas (segundo critério de desempate) na partida.