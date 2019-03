Com vaga sob risco, São Paulo terá Corinthians como fiel da balança

Sob risco de ser eliminado precocemente no Campeonato Paulista, o São Paulo terá o arquirrival Corinthians como fiel da balança na reta final da primeira fase. A duas rodadas do mata-mata, o clube de Parque São Jorge enfrentará Oeste e Ituano, adversários diretos do Tricolor na briga por uma vaga nas quartas de final.

A situação de momento no Grupo D do Estadual é a seguinte: após 10 jogos, Ituano e São Paulo somam 14 pontos, mas o time do interior lidera por ter saldo de gols superior (5 a 4). O Oeste vem em terceiro com 12 pontos, cinco a mais que o Botafogo-SP, este último já eliminado.

Na próxima rodada, o time dirigido de forma interina por Vagner Mancini receberá o Palmeiras, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Pacaembu – o Morumbi ainda está indisponível em função dos estragos causados pelas chuvas das últimas semanas.

Um dia antes, o Ituano visita o Bragantino, terceiro colocado do Grupo C, no Estádio Nabi Abi Chedid. Uma vitória do Galo de Itu, portanto, jogaria ainda mais pressão para o Tricolor no Choque-Rei. No domingo, o Oeste encara o Corinthians em Itaquera.

Pesa a favor do São Paulo o fato de o Corinthians não ter se classificado de forma antecipada ao empatar com o Santos no último domingo, na Arena. Ou seja, a equipe alvinegra não terá motivos para economizar esforços ou poupar jogadores contra o Oeste, diante de quem poderá garantir sua vaga.

Pela 12ª rodada do Paulistão, o Tricolor enfrenta o São Caetano no Estádio Anacleto Campanella, o Corinthians visita o Ituano no Novelli Júnior, e o Oeste recebe o Mirassol na Arena Barueri. Todos os jogos da última jornada da primeira fase serão disputados simultaneamente, às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 20.

Para não ir ao ABC dependendo dos três pontos, o São Paulo precisa vencer o Palmeiras no sábado e torcer por um tropeço (empate ou derrota) do Oeste frente ao Corinthians no domingo. Caso os dois resultados aconteçam, o Tricolor irá assegurar sua classificação.

Situação inversa

Em 2014, num cenário completamente oposto, o São Paulo foi o fiel da balança do Corinthians. Na penúltima rodada da primeira fase, o time alvinegro torcia por um tropeço do Ituano no Morumbi para seguir com chances de classificação. Mas o Tricolor perdeu por 1 a 0, e o Corinthians empatou sem gols com o Penapolense fora de casa.

A combinação de resultados eliminou o time alvinegro então dirigido por Mano Menezes, que insinuou corpo mole no lado são-paulino após o jogo em Penápolis. “Cada um sabe a consciência que coloca no travesseiro ao dormir”, disse o treinador, hoje no Cruzeiro.

Mano ainda encerrou com uma mensagem inquietante: “Os deuses do futebol estão lá em cima e sabem conduzir o comportamento de cada um quando a bola rolar lá na frente. Mas vamos esperar o que os deuses vão fazer”.