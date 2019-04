Clayson e Derlis prometem atormentar as defesas de Santos e Corinthians

Clayson e Derlis González são as grandes esperanças de Corinthians e Santos para o embate dessa segunda-feira. A partir das 20h, o clássico alvinegro decidirá o segundo finalista do Campeonato Paulista no estádio do Pacaembu.

Na partida de ida, o Timão venceu por 2 a 1 na Arena e por isso tem o empate a seu favor agora. E o resultado construído tem muita relação com a boa fase da dupla.

Clayson já havia sido o destaque corintiano nas quartas de final, contra a Ferroviária. E frente ao Peixe, sofreu a falta que originou o gol de Manoel, além de ter marcar o gol da vitória de sua equipe.

Derlis foi responsável pelo gol santista, que na ocasião chegou a empatar o confronto. O paraguaio tem sido decisivo, tanto pela ponta quanto como falso 9, e é a referência de um ataque ainda sem centroavante de ofício. São sete gols e cinco assistências na temporada.

Titular ocasionalmente com Cuca, Derlis tem cadeira cativa na equipe de Jorge Sampaoli. Esse foi o motivo do paraguaio ter desistido da decisão de sair, antes do início da pré-temporada. Ele está emprestado pelo Dínamo de Kiev-UCR até junho de 2020 e não há valor de compra fixado.

A confiança do técnico também acontece no rival. Clayson esteve muito perto de ser envolvido em uma troca por Luan, do Galo, mas acabou bancado por Fábio Carille, recuperou a titularidade e nessa segunda chega com moral para jogar ao lado de Gustagol no Corinthians.