Após golear Santos, Ituano perde de virada para o Red Bull

O Ituano não conseguiu manter o embalo após a goleada por 5 a 1 sobre o Santos, no último domingo. Na noite desta sexta-feira, o Galo de Itu visitou o Red Bull Brasil no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e perdeu por 2 a 1, de virada, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

O Ituano, que poderia assumir provisoriamente a liderança do Grupo D, fica na segunda colocação com sete pontos e ainda pode ser alcançado por Oeste e Botafogo-SP na classificação. O Red Bull, por sua vez, se consolida como segundo colocado do Grupo A, com 11 pontos, apenas um a menos que o Santos.

Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Ituano enfrenta o Mirassol na próxima sexta-feira, às 18h45 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Já o Red Bull recebe o Botafogo-SP às 21 horas do mesmo dia.

O Ituano precisou de apenas nove minutos para abrir o placar. Após receber lançamento, o atacante Martinelli arrancou desde a intermediária, passou por toda a defesa rival e chutou rasteiro na saída do goleiro Júlio César. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Pouco depois, Pegorari evitou o gol de empate do Red Bull ao fazer grande defesa em chute de Ytalo de fora da área. O goleiro quase foi encoberto, mas conseguiu se recuperar no lance e espalmou para escanteio.

O time da casa, contudo, voltou melhor do intervalo e conseguiu a virada. Aos 20 minutos, o atacante Osman recebeu lançamento na direita, deixou o marcador no chão e bateu de esquerda, rente a trave. Desta vez, Pegorari não conseguiu defender.

Dez minutos depois, Osman assumiu o papel de ‘garçom’ e fez grande lançamento para Roberson. O atacante ganhou na corrida dos zagueiros e chutou para defesa de Pegorari. Mas pegou o rebote e mandou para as redes do Ituano, dando números finais à partida.