Técnico de adversário do Corinthians na Libertadores é internado

Miguel Ángel Russo, técnico do Millionarios, foi internado novamente nesta quinta-feira devido a uma febre causada por bactérias. O time colombiano é o primeiro adversário do Corinthians na Libertadores, na quarta-feira.

César Ardila, assessor de imprensa do clube, informou que “Voltou a aparecer algo da bactéria, mas ele está sendo tratado com antibióticos e, por isso, está internado”.

O treinador já havia ficado no hospital por 15 dias, entre o meio de janeiro e início de fevereiro, por uma infecção urinária. Os sintomas apareceram depois de ter operado um câncer na próstata na primeira semana de janeiro. O assessor informou que a atual situação não tem nenhuma ligação com a operação realizada, que foi considerada um sucesso.

O argentino de 61 anos foi campeão do Torneio Apertura no ano passado e renovou com o clube, em outubro, por mais dois anos.

Russo foi jogador de futebol e atuou durante toda a sua carreira pelo Estudiantes de La Plata. Pelo clube, jogou mais de 400 partidas. Em seguida, iniciou sua carreira como treinador e passou por diversos clubes como Lanús, Vélez Sársfield e Boca Juniors, neste conseguiu destaque quando conquistou a Libertadores de 2007.