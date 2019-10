River Plate e Boca Juniors abrem semifinais e clássico da tensão

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

River Plate e Boca Juniors, para muitos o clássico de maior rivalidade do mundo e grande duelo entre os argentinos, abre nesta terça-feira as semifinais da Copa Libertadores. Os dois se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em um choque repleto de tensões. Isso porque, na final da edição passada, os duelos entre ambos acabaram não acontecendo por conta de confrontos entre torcedores, o que levou o torneio a ser decidido na Espanha.

Para que o fato não se repita um forte esquema de segurança está sendo armado, ainda mais porque os times chegam embalados. O River Plate se classificou após eliminar nas quartas de final o Cerro Porteño com um empate por 1 a 1 no Paraguai, após triunfar por 2 a 0 como mandante. Já o Boca Juniors teve ainda mais facilidades contra a Liga Deportiva Universitaria, a LDU do Equador, que perdeu por 3 a 0 em Quito e viu o Boca administrar um empate sem gols em La Bombonera.

“As duas equipes chegam para este jogo em um grande momento e a classificação mais uma vez será decidida nos detalhes”, disse Gustavo Alfaro, treinador do Boca.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Marcelo Gallardo, comandante do River Plate, descartou qualquer ligação dos duelos atuais com a final do ano passado, vencida pela sua equipe. “Não tem nenhuma ligação, pois cada clássico entre esses dois times carrega uma história diferente e ainda mais rivalidade. Não precisamos rever jogos passados para ter vontade de ganhar”.

Para este compromisso o River Plate tem uma dúvida de ordem técnica na zaga, onde Javier Pinola e Paulo Díaz disputam posição. O meia Nicolás De la Cruz, que chegou a ser dúvida por conta de dores na perna direita, confirmou escalação. Pelo lado do Boca Juniors, Alfaro não tem problemas e deverá repetir a escalação que eliminou a LDU.

O trio de arbitragem para este compromisso será brasileiro, com Raphael Claus no apito. O duelo de volta entre Boca Juniors e River Plate, em La Bombonera, está previsto para o dia 22 de outubro e quem passar fará a grande final da Copa Libertadores com o vitorioso do embate entre os brasileiros Grêmio e Flamengo, que começam a se enfrentar nesta quarta-feira, no Rio Grande do Sul.

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE-ARG X BOCA JUNIORS-ARG

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina)

Data: 1 de outubro de 2019 (Terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Assistentes: Danilo Manis (Brasil) e Bruno Pires (Brasil)

RIVER PLATE: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Javier Pinola (Paulo Díaz) e Milton Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Exequiel Palacios e Nicolás De la Cruz; Matías Suárez e Rafael Borré

Técnico: Marcelo Gallardo

BOCA JUNIORS: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Iván Marcone e Eduardo Salvio; Mauro Zárate e Ramón Ábila

Técnico: Gustavo Alfaro