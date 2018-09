Juiz com histórico de problemas com São Paulo apitará Palmeiras x Colo-Colo

Com duas edições de Copa do Mundo no currículo, o árbitro colombiano Wilmar Roldán foi selecionado pela Conmebol para apitar a partida de volta das quartas de final da Libertadores da América, entre Palmeiras e Colo Colo, a ser disputada no Allianz Parque, na próxima quarta-feira.

Roldán terá a assistência de Cristian de la Cruz e Alexander Guzmán, enquanto o trio que estará comandando o VAR será encabeçado pelo argentino Patricio Loustau. Fernando Rapallini e Hernán Maidan também serão responsáveis pela arbitragem de vídeo.

O juiz da Colômbia acumula uma série de problemas com um dos maiores rivais do Palmeiras, o São Paulo. Em 2011, Wilmar Roldán apitou a derrota por 2 a 0 para o Libertad, em Assunção, que custou a eliminação do time tricolor na Copa Sul-Americana. Após o jogo, ele expulsou o lateral esquerdo Juan e foi acusado pelo jogador de ter proferido ofensas racistas.

📌🏆 Estes são os árbitros das partidas de volta das quartas de final da #CONMEBOLLibertadores. pic.twitter.com/ZuxatwqxFw — CONMEBOL Libertadores BR (@LibertadoresBR) 26 de setembro de 2018

Dois anos depois, em março de 2013, em um jogo válido pela Copa Libertadores, Roldán voltou a provocar a fúria dos são-paulinos ao apitar um empate por 1 a 1 com o Arsenal de Sarandí, no Pacaembu. Ele marcou um pênalti controverso para os argentinos, aos três minutos do segundo tempo, e expulsou o atacante Luis Fabiano ao término do confronto.

Para o confronto da próxima quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), em pleno Allianz Parque, o Verdão conta com uma confortável vantagem, podendo até perder por um gol de diferença devido ao placar construído no Chile: vitória por 2 a 0.

Brasileiro Anderson Daronco apitará clássico argentino; Grêmio e Cruzeiro também conhecem árbitros

O Cruzeiro, por sua vez, terá o uruguaio Andrés Cunha à frente do apito para a partida decisiva contra o Boca Juniors, no Mineirão. O sul-americano recentemente apitou o confronto entre os mineiros e o Flamengo, pela fase de grupos da Libertadores. Cunha também comandou a partida de ida entre Colo Colo e Palmeiras.

Roberto Tobar, do Chile, irá apitar o embate entre Grêmio e Atlético Tucumán. Em 2017, o juiz foi o responsável por apitar o jogo entre gremistas e o Barcelona de Guayaquil, também em Porto Alegre. Os comandados de Renato Gaúcho tem confortável vantagem para o duelo, já que venceram por 2 a 0 na Argentina.

Por falar em Argentina, um dos maiores clássicos do país, entre River Plate e Independiente, terá o árbitro brasileiro Anderson Daronco no comando da partida. O também brasileiro Wilton Sampaio estará encarregado do VAR.