Hoje no Talleres, Guiñazú relembra semi da Libertadores de 2010 contra o São Paulo

Nesta quarta-feira, São Paulo e Talleres jogam a vida na Copa Libertadores. No jogo de volta da segunda fase preliminar da competição continental, a vantagem é do time argentino, que venceu o duelo de ida em Córdoba por 2 a 0 e tenta retornar à fase grupos depois de 17 anos.

Na véspera da partida, a equipe albiazul desembarcou em São Paulo e realizou seu último treinamento antes da decisão no CT do Palmeiras. Na sequência da atividade, um velho conhecido dos brasileiros falou com a imprensa sobre o confronto no Morumbi: o veterano Pablo Guiñazu, de 40 anos e principal nome do clube de Córdoba.

O ex-jogador do Internacional fez questão de lembrar da semifinal da Libertadores de 2010 entre os colorados e os tricolores, enfatizando o gostinho especial que a partida de quarta-feira terá para ele.

“Não posso esquecer de 2010, aquela semifinal da Libertadores. Ganhamos de 1 a 0 lá no Beira-Rio e perdemos aqui por 2 a 1, só que o gol de visitante nos deu a vaga na final. Então para nós foi um jogo muito importante, que marcou e marcou muito. Mas cada jogo contra eles era muito bonito, sempre demos espetáculos. Então amanhã esperamos dar um bom futebol. É realmente muito emotivo”, relembrou com carinho.

Carinho este que Guiñazú tem em especial também pelo Talleres. Isso porque seu pai era torcedor fanático do clube argentino, mas faleceu há quatro anos, sem poder ver o filho defender a camisa albiazul.

“É muito especial (jogar no Talleres). Foi a principal causa de eu ter saído do Brasil e ter ido para a Talleres. Já cumpri três anos, coisa que eu não esperava. E agora estou aqui nesse momento lindo para o clube, para o torcedor. Aqui estamos, frente a um adversário muito complicado, muito bom e esperando amanhã para ver se a gente leva embora a classificação”, completou.

Para garantir a vaga na terceira fase preliminar da Libertadores, o Tricolor precisa vencer por três gols de diferença. Caso devolva o placar do jogo de ida, a vaga será definida nos pênaltis. E se sofrer um gol, terá de marcar outros quatro para ir adiante. O vencedor irá enfrentar Palestino-CHI ou Independiente Medellín-COL na terceira fase da Pré-Libertadores. No primeiro confronto, chilenos e colombianos empataram por 1 a 1 em Santiago.

