Depois de eliminar Corinthians, Guaraní encara o Palestino na Libertadores

Algoz do Corinthians na etapa anterior, o Guaraní do Paraguai desafia o Palestino nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, pela rodada de ida da terceira fase da Copa Libertadores.

O Guaraní foi derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians fora de casa, depois de ter vencido por 1 a 0 como mandante. Acabou se classificando pelo gol qualificado como visitante, mas sabe que vai precisar de um melhor resultado agora para ter mais chances.

O Palestino deu uma demonstração de força na última fase, ao golear o Cerro Largo por 5 a 1 em Santiago. O resultado foi mais do que suficiente aos chilenos, que tinham arrancado empate por 1 a 1 no Uruguai.

A partida de volta entre Palestino e Guaraní, que acontecerá no Paraguai, será realizada na quinta-feira da próxima semana. Quem ganhar integrará o Grupo B ao lado do Palmeiras, do Tigre da Argentina e do Bolívar da Bolívia.