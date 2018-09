Conmebol divulga datas e horários das quartas de final da Libertadores

Nesta sexta-feira, a Conmebol divulgou as datas e horários dos confrontos de quartas de final da Copa Libertadores 2018. Os jogos de ida foram confirmados para a semana dos dias 18, 19 e 20 de setembro, enquanto os de volta serão realizados na semana dos dias 2, 3 e 4 de outubro.

Três times brasileiros confirmaram vaga nestas quartas de final. O primeiro a entrar em ação pela próxima fase será o Grêmio, no dia 18 de setembro, quando enfrenta o Atlético Tucumán na Argentina. No dia 19, é a vez do Palmeiras ir a campo, enfrentando o Colo-Colo, em Santiago do Chile. O Cruzeiro, por sua vez, joga no dia 20, contra o Boca Juniors, em Buenos Aires.

Já pelas partidas de volta, os gaúchos tem decisão marcada para o dia 2 de outubro, em Porto Alegre, enquanto os paulistas recebem os chilenos no dia 3, em São Paulo, e os mineiros encaram o Boca, em Belo Horizonte, no dia 4.

🏆⚽🗓 ¡Días y horarios de los cuartos de final de la #CONMEBOLLibertadores! pic.twitter.com/Q2LNJKB957 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 31 de agosto de 2018

O único choque sem presença de brasileiros ocorrerá nos dias 19 de setembro e 2 de outubro, entre River Plate e Independiente, ambos da Argentina.

Quem passar de Grêmio x Atlético Tucumán enfrenta o vencedor de River x Independiente. Se o Cruzeiro derrotar o Boca Juniors, por outro lado, brigará por uma vaga na final diante de quem avançar de Palmeiras x Colo-Colo. Portanto, há possibilidade da semifinal contar com uma trinca verde e amarela, o que garantiria o Brasil na grande decisão sul-americana da temporada.

Vale lembrar que, nas quartas de final, ainda contam os gols qualificados, marcados fora de casa. Os vencedores de cada confronto formarão o grupo dos quatro melhores times da Libertadores 2018, e disputarão, por meio de mais dois confrontos, as semifinais da competição.