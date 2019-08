Boca Juniors confirma classificação e aguarda pelo River na semi da Libertadores

O Boca Juniors garantiu presença na sua 17ª semifinal de Copa Libertadores em 28 participações durante a noite desta quarta-feira. Após vencer no Equador por 3 a 0, o time xeneize se deu o luxo de tirar o pé, empatou por 0 a 0 com a LDU Quito na Bombonera e sacramentou a classificação.

Apesar de seguir vivo, o Boca Juniors passou longe de ter uma boa exibição na Argentina. Sem conseguir criar oportunidades, os mandantes foram dominados pelos equatorianos no primeiro tempo, mas seguraram o empate sem gols devido ao nervosismo do adversário no último passe antes da finalização.

Mais aceso na segunda etapa, os xeneizes levantaram o estádio aos 11 minutos, quando criaram a primeira boa oportunidade no embate. O atacante Villa, que entrou no lugar de Salvio, foi lançado na entrada da área, dominou, cortou o marcador e carimbou o travessão.

Ciente da necessidade de uma reação histórica para seguir vivo na Libertadores, a LDU se lançou ao ataque e deu espaços para o Boca viver seu melhor momento na partida. Com Daniele De Rossi estreando no torneio, os anfitriões cansaram de perder oportunidades, mas fizeram a festa ao final do jogo com mais uma classificação à semifinal.

Agora, a equipe comandada por Gustavo Julio Alfaro apenas espera o grande rival River Plate, que defende uma vantagem de dois gols sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quinta-feira, para reeditar a final da última edição. Na ocasião, os Millonarios levaram a melhor após uma vitória no Santiago Bernabéu, na Espanha, palco da partida derradeira por conta de uma confusão no Monumental de Núñez

Dono de seis títulos do principal torneio de clubes da América do Sul, o time xeneize quer a conquista para igualar o Independiente como o time com mais títulos da competição. A equipe, porém, não levanta o caneco há 12 anos, quando bateu o Grêmio na decisão com show de Juan Román Riquelme.