Shaqiri sai do banco e dá a vitória merecida do Liverpool contra o United

Com um amplo domínio dentro de campo, o Liverpool venceu sem grandes problemas o Manchester United pelo placar de 3 a 1 no maior clássico da Inglaterra realizado no estádio Anfield, válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês.

Com 36 chutes pro gol pelo lado do Liverpool contra apenas seis do Manchester United, os donos da casa abriram o placar com Mané aos 23 minutos. Os Diabos Vermelhos conseguiram o empate com Lingard após uma falha de Alisson. No segundo tempo, Shaqiri marcou duas vezes após sair do banco de reservas e garantiu a vitória merecida para a equipe de Jurgen Klopp.

Os três pontos conquistados neste domingo mantiveram o Liverpool na liderança do Campeonato Inglês, já que o time chega aos 45 pontos, um a mais que o segundo colocado Manchester City. Já o Manchester United permanece na modesta sexta colocação com apenas 26 pontos.

O jogo – Jogando em casa, o Liverpool seguiu com o seu estilo ofensivo e foi pra cima do rival. Logo aos cinco minutos, Firmino arriscou uma finalização rasteira da entrada da área e exigiu uma boa defesa de De Gea que impediu o placar de ser aberto logo no início.

Se conseguiu impedir na primeira chegada, o goleiro espanhol não conseguiu ter o mesmo sucesso na segunda oportunidade. Após um belíssimo lançamento do brasileiro Fabinho, Mané dominou a bola no peito da pequena área e apenas tirou do alcance do arqueiro para inaugurar o marcador logo aos 23 minutos.

Três minutos depois de marcar o primeiro gol, o Liverpool por pouco não ampliou a vantagem com Lovren aproveitando o passe de Firmino dentro da área. No entanto, a finalização do zagueiro saiu por cima do gol.

Quando a partida já parecia dominada pelos donos da casa, o Manchester United chegou ao empate. Aos 32 minutos, Lukaku saiu livre pela esquerda e tentou o cruzamento. A bola acabou saindo fraca, porém o goleiro brasileiro Alisson não conseguiu encaixar a bola e o lance sobrou para Lingard empatar o duelo.

Após o gol de igualdade, os donos da casa voltaram a pressionar em busca do gol da vitória. Mas a equipe só voltou a criar chances claras na segunda etapa. Aos seis minutos, Firmino mostrou muita categoria e passou pela marcação dentro da área e deu um bico em direção ao gol, exigindo mais uma boa defesa de De Gea.

Depois dessa chance o Liverpool seguiu com maior posse de bola, porém não conseguia chegar realmente com perigo na meta adversária. Essa história só mudou aos 26 minutos, quando Mané fez bela jogada pela esquerda, cruzou para a área e por pouco não fez o gol após um desvio na defesa. A bola acabou sobrando para Shaqiri finalizar com uma bomba, sem chances para o goleiro rival fazer a defesa, dando novamente a vantagem para os reds.

Mesmo com a vantagem no placar, o Liverpool seguiu atacando a equipe adversária. E conseguiu ampliar a sua vantagem no placar novamente com Shaqiri, que aproveitou a sobra de bola numa tentativa de passe de Firmino para Salah e finalizou da entrada da área. A bola acabou desviando no zagueiro do Manchester antes de entrar no canto direito do goleiro De Gea.

Confira todos os resultados da rodada do Campeonato Inglês:

Sábado

Manchester City 3 x 1 Everton

Crystal Palace 1 x 0 Leicester

Huddersfield 0 x 1 Newcastle

Tottenham 1 x 0 Burnley

Watford 3 x 2 Cardiff

Wolverhampton 2 x 0 Bournemouth

Fulham 0 x 2 West Ham

Domingo

Brighton 1 x 2 Chelsea

Southampton 3 x 2 Arsenal

Liverpool 3 x 1 Manchester United