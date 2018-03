Federação define horário do Gre-Nal e estuda utilização do VAR

Nesta segunda-feira, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), definiu que o clássico entre Grêmio e Internacional, pela última rodada do Campeonato Gaúcho, marcado para o próximo domingo, acontecerá às 17h. A partida estava inicialmente marcada para as 11h por questões de Pay-Per-View. No entanto, como o Tricolor ainda terá chances de classificação para a próxima fase, houve uma alteração para que todos os jogos da rodada aconteçam no mesmo horário.

Além disso, a FGF ainda estuda uma possível utilização do árbitro de vídeo na partida. A decisão varia de acordo com a importância que o clássico terá, pois o Grêmio pode chegar para o confronto precisando dos três pontos para se classificar. Contudo, a tendência é que o recurso seja utilizado.

“Ainda há um entrave pelo preço. A tendência é ter. Vamos esperar para ver se vale alguma coisa (o clássico)”, disse Francisco Noveletto, presidente da Federação.

Antes do Gre-Nal, os dois times ainda entram em campo no meio da semana. Na quarta-feira, o Internacional visita o Cruzeiro-RS em Gravataí, enquanto o Grêmio recebe o São Paulo-RS em Porto Alegre.