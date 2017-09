PSG sofre sem Neymar e perde 100% no Francês com empate fora de casa

O Paris Saint-Germain entrou em campo neste sábado sem poder contar com Neymar, poupado com dores no pé, e acabou sofrendo. Jogando fora de casa contra o Montpellier, pela sétima rodada do Campeonato Francês, o time da capital mostrou pouca inspiração ofensiva e ficou no 0 a 0.

Com o empate, os parisienses não só perderão os 100% de aproveitamento na competição como também ficaram com 19 pontos, ainda na liderança, mas com apenas um de vantagem em relação ao Monaco. Já a equipe do sul da França segue no meio da tabela com oito pontos somados.

Pela próxima rodada, o Paris volta para o Parc des Princes para encarar o embalado Bordeaux, no próximo sábado. No dia anterior, o Montpellier visita o vice-líder Monaco, no estádio Louis II.

Logo no começo do jogo, o PSG sentiu tanto a falta de Neymar como o peso de jogar fora de seus domínios. Diante de um time mandante que entrou com a proposta defensiva muito bem definida, teve dificuldade na criação de jogadas. No entanto, os visitantes não sofreram grandes sustos na defesa, e, com isso, o primeiro tempo acabou sem nenhum gol marcado.

A falta de inspiração ofensiva dos parisienses nos 45 minutos inciais seguiu para a etapa complementar, e o time da capital ainda viu sua defesa se perder um pouco. Com postura mais ousada, elevando as linhas de marcação, o Montpellier conseguiu se aproveitar de alguns erros na zaga adversária para criar jogadas de perigo no início, mas acabou pecando na finalização e deixou o ritmo abaixar.

Sem que as equipes conseguissem emendar uma oportunidade clara de marcar, o duelo seguiu truncado até o final. O PSG bem que tentou pressionar os donos da casa, mas acabou não passando de algumas bolas alçadas na área, amargando o empate.