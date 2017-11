Lateral do Sport afirma que elenco não desistiu da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, às 22h45 (horário de Brasília), o Sport joga pela sua sobrevivência na Copa Sul-Americana. Em busca de seu primeiro título internacional oficial, a equipe de Recife precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0 contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, pelas quartas de final do torneio.

Para o lateral dos pernambucanos, Samuel Xavier, o elenco precisa de paciência e evitar pensar em todos os gols necessários para garantir a classificação às semifinais.

“Temos condições de reverter esse resultado. Vamos encontrar dificuldade, mas confio na minha equipe. Para isso, temos que ter paciência. Temos noventa minutos para fazer os dois, três gols que precisamos. Não podemos nos afobar”, analisou.

Mesmo com a desvantagem no marcador, o jogador enfatizou que, apesar do desempenho dos colombianos ter sido melhor na partida de ida, o Sport ainda busca a classificação. O vencedor do confronto enfrentará ou o Flamengo ou o Fluminense, devido ao chaveamento da competição internacional.

“Vamos atrás dessa classificação custe o que custar. Eles podem estar em um momento melhor que o nosso, mas vamos buscar forças para reverter esse quadro”, finalizou.