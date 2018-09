Defensa y Justicia vai às quartas de final da Copa Sul-Americana

Algoz do São Paulo em 2017, o Defensa y Justicia vai aprontando mais uma vez na Copa Sul-Americana. Na noite dessa quinta-feira, o pequeno time argentino despachou o tradicional Banfield, também da Argentina, com uma vitória por 2 a 0 fora de casa, no estádio Florencio Sola.

O triunfo em Buenos Aires confirmou a vaga ao Defensa y Justicia porque o jogo de ida terminou em um empate sem gols. Agora, os classificados aguardam o confronto entre Colón e Junior Barranquilla.

Os colombianos venceram em Bogotá por 1 a 0 o primeiro duelo e agora jogam por um empate na partida marcada para o dia 4 de outubro. A curiosidade é que o Colón é justamente o responsável por eliminar o Tricolor Paulista na edição desse ano da Copa Sul-Americana.

Para ficar com a vaga nessa quinta, o Defensa y Justicia sobreviveu a uma partida de muita entrega física e pouca técnica apurada. A forte chuva que caiu durante o jogo contribuiu para as entradas ríspidas e os tantos cartões distribuídos pelo árbitro.

Mesmo assim, não foram poucas as oportunidades de gol criadas pelas duas equipes durante a peleja. Os goleiros trabalharam incansavelmente, e a falta de capricho assustava quem assistia ao confronto.

Assim, o gol que encaminhou a vitória dos visitantes nasceu justamente de uma falha bizarra. Aos 29, o goleiro Arboleda trombou com seu próprio companheiro dentro da área, após cobrança de escanteio, e a boal ficou limpa para o zagueiro Alexander Barbosa abrir o placar de cabeça.

O golpe final veio no último lance do jogo, quando o Banfield estava todo no campo de ataque. Um bicão da zaga acabou servindo Aliseda, que teve tranquilidade para driblar Arboleda e mandar para as redes, dando números finais ao jogo.