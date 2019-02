Depois de vencer o clássico de Avellaneda, o Racing retorna o foco para a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, pela partida de volta da primeira fase. Com o 1 a 1 na Arena, os argentinos jogam por uma igualdade sem gols para avançar, além de uma simples vitória.

Embalado pelo triunfo contundente diante do Independiente, o qual rendeu a liderança isolada do Campeonato Argentino faltando apenas seis rodadas para o fim, o Racing terá uma equipe quase completamente alternativa diante do Timão. Nesta terça, Eduardo Coudet confirmou o time que entrará em campo com oito mudanças em relação ao que venceu o clássico do último domingo.

Leonardo Sigali será a única ausência por questões médicas. Na partida diante do Independiente, o zagueiro sofreu um traumatismo craniano e está vetado. Assim, Rodrigo Schlegel volta a ter uma chance após se recuperar de lesão e fará dupla de zaga com Nery Domínguez, que atuará mais recuado. Únicos titulares da escalação serão o goleiro Arias e o lateral esquerdo Soto.

O meio-campo, por sua vez, será reserva em sua totalidade. O quarteto formado por Matías Zaracho, Neri Cardozo, Macelo Diaz e Pol Fernandez ganhará descanso e o setor será formado por Julián López; Solari, Neri Cardozo, Ojeda. O primeiro, inclusive, estava com a seleção argentina sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria e terá a primeira oportunidade entre os onze iniciais na carreira.

Por fim, o ataque será formado por dois velhos conhecidos do torcedore brasileiro: o ex-palmeirense Cristaldo e o ex-vascaíno Andrés Ríos. Desse modo, o Racing irá a campo com: Arias; Pillud, Domínguez, Schlegel e Soto; Julián López; Solari, Neri Cardozo, Ojeda; Cristaldo e Ríos.