FPF divulga tabela da Copa Paulista com clássicos na primeira rodada

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta segunda-feira a tabela da primeira fase da Copa Paulista. A competição, que envolve 24 times da capital e do interior, terá início no dia 23 de junho, um domingo, com nove jogos às 10 horas (de Brasília), dois às 15 horas e um às 16 horas.

Entre os jogos que abrem a 23ª edição da Copa Paulista estão vários clássicos regionais no interior. Em Limeira, a Inter recebe o XV de Piracicaba para um reencontro após as semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. Rio Claro e Velo Clube disputam o Dérbi Rio-Clarense.

Outros clássicos movimentarão a primeira rodada da competição na Grande São Paulo. Em diadema, Água Santa e São Bernardo se enfrentam em dérbi do ABC. Em São Paulo, o Juventus recebe o Corinthians, que disputará a Copa Paulista com time B. A Ponte Preta, que também disputará o torneio com elenco alternativo, estreia contra o São Caetano fora de casa.

Atual campeã da competição, o Votuporanguense inicia a defesa do título em casa, recebendo o Comercial, de Ribeirão Preto. Já a vice-campeã Ferroviária estreia fora de casa, visitando o Mirassol.

Após a disputa da primeira fase, que se estende até 24 de agosto, quatro dos seis times de cada grupo avançam para a segunda fase, que será disputada em quatro grupos de quatro membros. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a terceira fase, disputada novamente em grupos de quatro times. Os dois melhores de cada chave disputarão a fase semifinal. As finais serão nos dias 24 e 30 de novembro.

Jogos da primeira rodada da Copa Paulista

23/06 (domingo)

GRUPO 1

10h00 Votuporanguense x Comercial

10h00 Linense x Batatais

10h00 Mirassol x Ferroviária

GRUPO 2

10h00 Inter de Limeira x XV de Piracicaba

10h00 Rio Claro x Velo Clube

15h00 Atibaia x Noroeste

GRUPO 3

10h00 Juventus x Corinthians

10h00 Taubaté x Nacional

16h00 Portuguesa x Desportivo Brasil

GRUPO 4

10h00 Água Santa x São Bernardo

10h00 São Caetano x Ponte Preta

15h00 Santo André x Grêmio Osasco