Confira tudo sobre o grupo A da Copa do Mundo da Rússia

RÚSSIA

Dados do país:

Nome oficial: Federação da Rússia

Capital: Moscou

Maiores cidades: Moscou, São Petersburgo e Novosibirsk

Presidente: Vladimir Putin

População: 142.098.141 habitantes

Área: 17.124.442 km²

Idioma: Russo

Moeda: Rublo

Dados da federação:

Nome: União de Futebol da Rússia

Fundação: 1912

Afiliação à Fifa: 1912

Presidente: Aleksandr Alaev

Dados da seleção:

Participações em Copas: 1994, 2002 e 2014

Principais campanhas em Copas: Nunca passou da primeira fase

Outras campanhas: Eurocopa (3º lugar em 2008)

Melhor ranking anual: 5º (1995)

Atual treinador: Stanislay Tchertschesov

Com o goleiro Igor Akinfeev como seu principal destaque, a dona da casa tentará melhorar seu retrospecto nas participações em Copas do Mundo. Chegando até com certa badalação ao Brasil em 2014, a Rússia decepcionou, não passando nem sequer da fase de grupos e sem vitórias. Os adversários na época foram Bélgica, Coreia do Sul e Argélia.

Sob o comando de Stanislay Tchertschesov, os russos tentarão chegar no mínimo às

oitavas de final, mesmo sob a desconfiança dos torcedores e da imprensa local após os recentes maus resultados.Na Copa das Confederações, a equipe teve participação discreta e acabou no terceiro lugar no Grupo A. A equipe bateu apenas a Nova Zelândia na estreia e não conseguiu fazer frente a México e Portugal.

Avançar não será fácil, mas, com Uruguai, Egito e Arábia Saudita como companhia, a Rússia tem chances de chegar à próxima fase, desde que conte com o apoio da torcida local.

Destaque da Seleção:

Nome: Igor Akinfeev

Seleção: Rússia

Nascimento: 8 de abril de 1986, Vidnoye, União Soviética

Clube: CSKA Moscou

Altura: 1,86 m

Peso: 82 kg

Títulos:

CSKA Moscou – Campeonato Russo (2003, 2005, 2006, 2013, 2014 e 2016); Copas da Rússia (2005, 2006, 2008, 2009, 2011 e 2013), Supercopa da Rússia (2004, 2006, 2007, 2009, 2014 e 2015) e uma Liga Europa (2004/2005)

Participações em Copas: 2014

ARÁBIA SAUDITA

Dados do país:

Nome oficial: Reino da Arábia Saudita

Capital: Riade

Maiores cidades: Riade, Gidá e Meca

Rei: Salman bin Abdul Aziz Al-Saud

População: 28.686.633 habitantes

Área: 2.149.690 km²

Idioma: Árabe

Moeda: Riyal

Dados da federação:

Nome: Federação de Futebol da Arábia Saudita

Fundação: 1956

Afiliação à Fifa: 1956

Presidente: Adel Ezzat

Dados da seleção:

Participações em Copas do Mundo: 1994, 1998, 2002 e 2006

Principais campanhas em Copas: Oitavas de final (1994)

Outras campanhas: Copa da Ásia (campeã em 1984, 1988 e 1996)

Melhor ranking anual: 27º (1994)

Atual treinador: Juan Antonio Pizzi

Depois de ficar fora de duas Copas do Mundo consecutivas, a Arábia Saudita busca surpreender os adversários na competição. A classificação para o torneio veio de forma épica, com vitória sobre o Japão nas Eliminatórias Asiáticas.

No entanto, o cenário é turbulento no futebol do país. Com passagem curtíssima pela seleção saudita, o técnico Edgardo Bauza foi substituído por Juan Antonio Pizzi, que assumiu após naufragar nas Eliminatórias no comando do Chile.

O treinador é a grande esperança da Arábia Saudita para fazer uma boa campanha na Copa, apesar da decepção com a seleção chilena. Pizzi já mostrou competência ao vencer o Campeonato Argentino com o San Lorenzo em 2013, teve boa passagem pelo Leon, do México, e experiência europeia ao comandar o Valencia. O time árabe tem como destaque Osama Hawsawi.

Destaque da seleção:

Nome: Osama Hawsawi

Seleção: Arábia Saudita

Nascimento: 31 de março de 1984

Clube: Al-Hilal

Altura: 1,87 m

Peso: 80 kg

Títulos:

Anderlecht – Campeonato Belga (2012/2013)

Al-Hilal – Campeonato Saudita (2009/2010, 2010/2011, 2016/2017), Copa Saudita (2016/2017), Copa do Príncipe (2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011)

Al-Ahli – Campeonato Saudita (2015/2016), Copa Saudita (2015/2016), Copa do Príncipe (2014/2015)

Participações em Copas: Primeira participação

URUGUAI

Dados do país:

Nome oficial: República Oriental do Uruguai

Capital: Montevidéu

Maiores cidades: Montevidéu, Salto e Paysandú

Presidente: Tabaré Vázquez

População: 3.444.000 habitantes

Área: 176.215 km²

Idioma: Espanhol

Moeda: Peso uruguaio

Dados da federação:

Nome: Associação Uruguaia de Futebol

Fundação: 1900

Afiliação à Fifa: 1923

Presidente: Wilmar Valdez

Dados da seleção:

Participações em Copas do Mundo: 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010 e 2014

Principais campanhas em Copas: Campeão (1930 e 1950)

Outras campanhas: Copa América (campeão em 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 e 2011)

Melhor ranking anual: 4º (2011)

Atual treinador: Óscar Tabárez

A tradição define o Uruguai quando se fala de Copa do Mundo. O time celeste larga na frente no Grupo A e é o principal favorito para sair classificado e possivelmente como líder. Além disso, é a única seleção da chave que já ergueu a taça, em 1930 e 1950.

Nas Eliminatórias, os comandados de Óscar Tabárez fizeram excelente campanha, ficando em segundo lugar, atrás apenas do Brasil e à frente da rival Argentina. Cavani, com 10 gols marcados, terminou como artilheiro.

Edinson Cavani e Luis Suarez são as esperanças uruguaias para uma boa Copa do Mundo. A dupla é destaque no futebol internacional e responsável por conduzir o Uruguai nas principais competições.

Depois do quarto lugar na África do Sul, os uruguaios foram eliminados pela Colômbia em 2014 nas oitavas de final e tentarão fazer boa campanha na Rússia.

Destaque da seleção:

Nome: Luis Suárez

Seleção: Uruguai

Nascimento: 24 de janeiro de 1987, Salto, Uruguai

Clube: Barcelona

Altura: 1,82 m

Peso: 86 kg

Títulos:

Nacional – Campeonato Uruguaio (2005/2006)

Ajax – Campeonato Holandês (2010/2011) e Copa da Holanda (2009/2010)

Liverpool – Copa da Liga Inglesa (2011/2012)

Barcelona – Campeonato Espanhol (2014/2015, 2015/2016 e 2017/18) Copa do Rei (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/18) Mundial de Clubes (2015), Supercopa da Espanha (2016/2017)

Uruguai – Copa América (2011)

Participações em Copas: 2010 e 2014

EGITO

Dados do país:

Nome oficial: República Árabe do Egito

Capital: Cairo

Maiores cidades: Cairo, Alexandria e Gizé

Presidente: Abdul Fatah Khalil Al-Sisi

População: 95.069.000 habitantes

Área: 1.002.450 km²

Idioma: Árabe

Moeda: Libra egípcia

Dados da federação:

Nome: Associação Egípcia de Futebol

Fundação: 1921

Afiliação à Fifa: 1923

Presidente: Hany Abo Rida

Dados da seleção:

Participações em Copas do Mundo: 1934 e 1990

Principais campanhas em Copas: Nunca passou da primeira fase

Outras campanhas: Copa Africana de Nações (campeão em 1957, 1959, 1986, 1988, 2006, 2008 e 2010)

Melhor ranking anual: 9º (2010)

Atual treinador: Héctor Cúper

Depois de 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo, o Egito está de volta ao principal torneio de seleções. Os egípcios vão tentar chegar pelo menos até as oitavas de final, o que seria inédito na história do país.

O grande nome da seleção é Mohammed Salah, responsável por levar o Liverpool à final da Liga dos Campeões. Depois de passagem apagada pela Roma, o jogador se tornou peça fundamental na equipe comandada por Jurgen Klopp, no entanto ele se lesionou da decisão da Champions, é desfalque certo no primeiro jogo do Egito no Mundial e pode perder também a segunda partida. Foi de Salah, inclusive, o gol da classificação egípcia para a Copa, de pênalti, contra o Congo.

Desde 2015 no comando, o argentino Héctor Cúper, que já treinou a Inter de Milão, vem fazendo belo trabalho e foi, ao lado de Salah, o principal responsável por conduzir a seleção para a Copa do Mundo.

Destaque da seleção:

Nome: Mohamed Salah

Seleção: Egito

Nascimento: 15 de junho de 1992, Basion, Garbia, Egito

Clube: Liverpool

Altura: 1,75 m

Peso: 71 kg

Títulos:

Basel – Campeonato Suíço (2012/2013 e 2013/2014)

Chelsea – Campeonato Inglês (2015) e Copa da Liga Inglesa (2015)

Participações em Copas: Primeira participação