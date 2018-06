Com dois de Gonçalo e volta de CR7, Portugal derrota a Argélia

Portugal fechou a sua preparação para a Copa do Mundo com chave de ouro nesta quinta-feira. Com a presença de Cristiano Ronaldo, que fez sua primeira partida pela seleção após disputar a Liga dos Campeões, a equipe comandada por Fernando Santos conseguiu uma boa vitória sobre a Argélia por 3 a 0, no Estádio da Luz. Gonçalo Guedes, duas vezes, e Bruno Fernandes fizeram os gols do jogo.

A equipe lusitana irá estrear na Copa do Mundo na sexta-feira, dia 15 de julho, às 15 horas (de Brasília), no estádio Olímpico de Sochi, contra a Espanha em jogo da primeira rodada do grupo B, que também conta com Marrocos e Irã.

O jogo

Portugal começou melhor a partida e chegou a balançar as redes aos oito minutos. Cristiano Ronaldo colocou a bola para dentro, no entanto o bandeirinha sinalizou o impedimento e anulou o lance.

O primeiro gol da equipe de Fernando Santos veio aos 19 minutos. William Carvalho fez um baita lançamento do campo de defesa Bernardo Silva, que faz passe de cabeça para Gonçalo Guedes chegar e bater de primeira na entrada da área e abrir o placar.

Sem sofrer pressão da equipe da Argélia, os lusitanos conseguiram anotar o seu segundo tento aos 37 minutos. Cristiano Ronaldo foi lançado pela esquerda, ganhou na corrida do marcador, chegou à linha de fundo e cruzou na medida. Bruno Fernandes apareceu no primeiro poste para colocar para dentro da meta adversária.

O terceiro gol de Portugal saiu aos nove minutos da segunda etapa. Em jogada muito rápida, Raphael Guerreiro avançou pela esquerda e cruzou. Gonçalo Guedes apareceu no meio dos dois marcadores e cabeceou para balançar as redes adversárias.

Aos 15 minutos, Cristiano Ronaldo quase fez um golaço. Bruno Fernandes cruzou e o craque do Real Madrd tentou um voleio, mas mandou a bola para fora. Com as alterações e os principais jogadores lusitanos saindo de campo, a partida ficou mais morna e com menos chances de gol.

Mesmo assim, João Mário conseguiu balançar as redes adversárias aos 40 minutos do segundo tempo. Apesar disso, o árbitro de vídeo apontou que Gonçalo Guedes colocou a mão na bola no começo da jogada, o que anulou o lance.