Após polêmica, Trump parabeniza seleção dos EUA pelo título mundial

Neste domingo, a seleção feminina dos Estados Unidos fez história ao derrotar a Holanda por 2 a 0 na grande final da Copa do Mundo e conquistar pela quarta vez a competição. Mais tarde, o presidente norte-americano Donald Trump manisfestou-se por meio de suas redes sociais e parabenizou o plantel pela conquista do título.

“Parabéns à seleção americana de futebol feminino por sua vitória na Copa do Mundo. Uma grande e emocionante partida. Os Estados Unidos estão orgulhosos de todas vocês!”, disse.

Recentemente, o presidente se envolveu em uma polêmica com a jogadora Megan Rapinoe. A capitã da equipe disse que recusaria um eventual convite de Trump à equipe para visitar a Casa Branca em Washington, e fez um apelo para que suas companheiras fizessem o mesmo.

Sua opinião viralizou nas redes sociais e o presidente dos Estados Unidos rebateu a jogadora, e disse que iria convidar a seleção para a residência oficial independentemente da conquista do título.

Nos Estados Unidos, é comum os times campeões visitarem a Casa Branca logo depois de erguerem as principais taças de suas categorias. É assim com os vencedores da NBA, da NFL, e a tradicional visita deve ocorrer também com a seleção feminina de futebol, por conta do título Mundial.

