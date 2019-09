Palmeiras vence o Sampaio Corrêa e se garante nas quartas

O Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Verdão venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Allianz Parque e garantiu sua classificação após já ter triunfado pelo placar mínimo no jogo de ida, em São Luís. Foi a sétima vitória consecutiva do Alviverde, algo que não acontecia desde 2013.

Mayke e Zé Rafael anotaram os tentos palestrinos nesta noite. Agora, a equipe de Luiz Felipe Scolari aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário das quartas de final. Neste domingo, o compromisso será contra a Chapecoense, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro.

Em todo o primeiro tempo o Palmeiras teve mais de 60% de posse de bola. Na maior parte, porém, o domínio palestrino aconteceu sem objetividade e despreocupado em ameaçar o gol adversário.

Aos 11 minutos, Lucas Lima tocou de calcanhar para Mayke, que, na linha de fundo, cruzou rasteiro para a área. Borja finalizou, mas Everton Silva travou o chute. Na sobra, o Sampaio Corrêa puxou contra-ataque e Esquerdinha arriscou, mas mandou para fora.

Foi tudo que aconteceu nos quase 40 minutos iniciais de jogo no Allianz Parque. A torcida, que em sua maioria conseguiu adentrar a Arena apenas a partir dos 20 minutos, mostrou paciência com o jogo desinteressante. Chiados das arquibancadas vieram apenas quando Borja erra algum lance técnico – não foram poucos.

O grito dos apaixonados só saiu com 38 jogados, mas a espera compensou. Lucas Lima deu bela enfiada para Dudu na grande área. O camisa 7 recebeu pela direita e tocou de calcanhar para Mayke, que chegou chutando de canhota, bonito, para abrir o placar. Um golaço que contrastou com a etapa inicial.

No intervalo, Felipão lançou Gustavo Scarpa e sacou Lucas Lima, que teve atuação superior à sua média na temporada. Logo no minuto inicial, o camisa 14 tabelou com Moisés, que cruzou rasteiro na área. O colombiano dominou girando o corpo, caiu com a marcação, mas chutou mesmo deitado na pequena área. Andrey fez a defesa.

Para a sorte do camisa 9, o segundo gol do Palmeiras saiu apenas dois minutos depois. Moisés lançou Mayke na linha de fundo, o lateral cruzou bonito e Zé Rafael apareceu livre na área para tocar de cabeça para as redes.

Com 2 a 0 no placar, a equipe de Felipão se preocupou apenas em manter a sequência de sete jogos seguidos sem sofrer gols no Allianz Parque. Thiago Santos deu descanso ao titular Felipe Melo e até Matheus Fernandes recebeu a oportunidade de jogar alguns minutos na vaga de Moisés.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 30 de maio de 2019, quinta-feira

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e André da Silva Bittencourt, ambos do RS

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público: 26.880 torcedores

Renda: RS1.418.218,35

Cartões amarelos: Felipe Melo, Dudu e Lucas Lima (PAL); João Paulo, Esquerdinha, Felipe Dias e Moisés (SAM)

GOLS

PALMEIRAS: Mayke (38/1T); Zé Rafael (3/2T)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Moisés (Matheus Fernandes) e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Zé Rafael, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari

SAMPAIO CORRÊA: Andrey; Everton (Diego Rangel), Moisés, Douglas Assis e Felipe Dias; Diones, Dedé e Eloir; Esquerdinha (Cleitinho) e João Paulo (Gustavinho); Salatiel Júnior

Técnico: Julinho Camargo