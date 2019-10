Suárez marca dois golaços e Barcelona derrota Inter de virada na Champions

No Camp Nou, o dia começou difícil para o Barcelona, mas Luís Suárez garantiu a vitória sobre a Internazionale, nesta quarta-feira. Em partida válida pela segunda rodada do grupo F da Liga dos Campeões, os catalães derrotaram os italianos por 2 a 1, de virada, com dois belos gols do centroavante uruguaio. Os visitantes abriram o placar com Lautaro Martínez.

Messi fez sua estreia como titular na Liga dos Campeões, já que havia entrado no segundo tempo contra o Borussia Dortmund. O primeiro tempo foi de domínio total da Internazionale, porém a equipe italiana viu o Barça crescer na segunda etapa. Em jogadas individuais de seus principais jogadores, os espanhóis saíram com a vitória.

Com o resultado, o Barcelona foi a quatro pontos, na segunda posição do grupo F. Na próxima rodada, a equipe visita o Slavia Praga, no dia 23 de outubro, uma quarta-feira. Enquanto isso, a Inter estacionou na terceira posição, com apenas um ponto. O próximo compromisso do time é contra o Borussia Dortmund, em casa, também no dia 23.

O jogo – O primeiro tempo foi dominado do início ao fim pela Inter. Logo aos três minutos, Alexis Sánchez bateu falta rapidamente no meio-campo e lançou Lautaro no espaço vazio, que avançou e finalizou de esquerda, cruzado, para abrir o placar no Camp Nou.

Mesmo com a vantagem, a Inter continuou pressionando e levou perigo com o trio de frente. Primeiro, Candreva cruzou da direita e Lautaro cabeceou no contra-pé, exigindo grande defesa de Ter Stegen. Na sequência, Sensi fez o levantamento na área e Sánchez testou com perigo para fora. A principal chance do Barcelona veio com Artur, que recebeu de Messi, avançou pela esquerda e finalizou por cima do gol.

Mesmo desorganizado e pouco inspirado, o Barcelona chegou ao empate. Aos 13 minutos, Vidal recebeu pela direita e inverteu por cima para Suárez, que emendou um voleio, de primeira, no canto esquerdo de Handanovic. Golaço do centroavante uruguaio.

Aos 40 minutos, o Barcelona achou um gol que começou em uma jogada brilhante de Messi. O argentino recebeu na intermediária pela direita, arrancou, passou por dois marcadores e serviu Suárez, que dominou de maneira magistral, já tirando do zagueiro, e bateu forte, no canto esquerdo.