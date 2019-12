Com embates de gigantes, Uefa sorteia confrontos da Liga dos Campeões

A Uefa sorteou na manhã desta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. A primeira etapa do mata-mata da competição tem início em fevereiro de 2020 e já conta com embates entre grandes equipes.

Os jogos de ida ocorrem nos dias 18,19, 25 e 26 de fevereiro, enquanto os duelos da volta estão marcados para 10, 11, 17 e 18 de março. As equipes que decidem em casa são PSG, Manchester City, Valencia, Liverpool, Bayern de Munique, Juventus, Red Bull Leipzig e Barcelona.

A final da Liga dos Campeões da Uefa ocorre no dia 30 de maio de 2020, no estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia. Este foi o palco da decisão de 2005, na qual o Liverpool bateu o Milan e levou o título.

