Paulão lamenta gols de bola parada em eliminação na semifinal

Mesmo com a vantagem de poder empatar, o Vasco decepcionou seu torcedor ao ser derrotado pelo Botafogo na semifinal da Taça Rio. Os cruzmaltinos sofreram novamente com as bolas levantadas na área no clássico evitam Igor Rabello marca o gol da vitória alvinegra nos minutos finais. O zagueiro Paulão lamentou o resultado e afirmou que o elenco tem trabalhado este tipo de jogadas nos treinos.

“É um aglomerado de coisas. A gente sabia que o Botafogo iria tentar criar as chances nas bolas paradas. Temos que tentar focar nos caras que vão atacar a bola. A gente tem treinador esse lances das laterais. É ter um pouco mais de atenção”, disse.

Paulão minimizou o fato do atacante Riascos não ter comemorado o gol, o segundo do Vasco, ainda no primeiro tempo. Na saída para o intervalo, o colombiano afirmou que não estava conformado com algumas coisas.

“Não falou nada. Não está acontecendo nada. O jogo era importante e não teve nada. Ele só queria que a gente fosse para o meio e reinasse o jogo”, completou o zagueiro.

Agora, os cruzmaltinos terão tempo para trabalhar, pois só voltam a campo na semifinal do Campeonato Carioca. O adversário só será definido após o fim da Taça Rio.